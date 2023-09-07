23 yaşındaki Mert Merey, 3 Eylül Pazar gecesi evinden ayrıldıktan sonra kayboldu ve üç gün boyunca haber alınamadı. Mert Merey'in yakınları, kayıp gencin durumundan endişeli bir şekilde yetkililere bilgi verdi.

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Merey'in son görüldüğü yerin yakınında bulunan bir otelin devir işlemleri nedeniyle kapalı olduğunu tespit etti ve 6 Eylül Çarşamba sabahı otelde arama yapmaya karar verdi.

Jandarma ekipleri, otelin tüm odalarını titizlikle aradılar ve bir odanın kilitli olduğunu fark ettiler. Şüphe duydukları bu odanın kapısını kırarak içeri girdiler ve içeride kanlar içinde birinin yattığını gördüler. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerini olay yerine çağırdılar. Sağlık ekipleri geldiğinde, Mert Merey'in hayatını kaybettiğini doğruladılar.

İlk incelemede, katil veya katillerin Mert Merey'i öldürdükten sonra delil bırakmamak amacıyla havlular kullanarak kanları duvarlardan ve yerlerden temizlediği ortaya çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen olayda jandarma ekipleri, olayı çok yönlü bir şekilde araştırdılar ve güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak otel çalışanı olduğu düşünülen iki şüpheliyi tespit etti. Ancak şüphelilerin adreslerine yapılan baskında henüz sonuç alınamadı ve şüpheliler hala her yerde aranıyorlar. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.