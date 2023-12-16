Yapılan araştırmalara göre de ziyaretçilerin %92’sinin fotoğrafları olan bir tesiste rezervasyon yapma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Otelinizi pazarlama amacıyla Booking.com, Expedia, otel web sitesi veya diğer online acentelerin web sitesine eklediğiniz fotoğrafların kaliteli ve web sitesinin kurallarına göre kullandığına dikkat edilmesi gerekiyor. Her online acentenin web sitesine fotoğraf eklerken tesislere önerdiği boyutlar var ve verilen ölçülerde fotoğraflar eklenmesi hem satışı arttırmaya yönelik tesis puanına etki edecektir hem de kullanıcıların rezervasyon yapmalarına pozitif etkide bulunacaktır.

Tesis fotoğraflarınızdan en iyi sonucu elde etmek için bu işte profesyonel birisiyle çalışmanız faydalı olacaktır. Çünkü mekan çekimleri profesyonellik ister. Işığın, açının ve ortam ambiyansının doğru hazırlanması her zaman daha yaratıcı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlar. Bu tabi ki kesinlikle kullanıcıları aldatmak ve yanıltmak anlamına gelmemeli. Olanı en iyi şekilde gösterebilmek sanatçının işidir ve bunu ancak profesyonel fotoğrafçılar ve onların sahip olduğu ekipmanlar sağlayabilir.

Otelinizin fotoğraflarını çektirmeye karar vermeden önce ve profesyonel bir fotoğrafçı ile anlaşmadan önce, çektirmek istediğiniz fotoğrafları nerelerde, hangi mecralarda kullanacaksınız ona karar vermelisiniz ve yaptığınız bu hazırlığa göre bilinçli bir şekilde fotoğrafçı ile anlaşmanız her zaman yararlı olacaktır. Daha sonra otel web sitenizde, sosyal medyada ve OTA kısa adı ile anılan online acentelerin web sitelerine uygun boyutlarda ve otelin fotoğraflarının çekilmesi gereken alanları söylemelisiniz.

Örneğin; OTA’larda kullanacağınız fotoğrafların yatay olarak çekilmiş, önerilen boyutunun minimum 2048×1536 piksel (yaklaşık 3.1 megapiksel), her oda tipinden en az 4 fotoğraf ve 1 banyo fotoğrafının olmasına, tesis genel alanları ile birlikte toplamda en az 30 fotoğrafın çekilmesine özen göstermeniz gerekmektedir.

Hangi Alanların Fotoğrafları Çekilmeli

Dış Cephe: Her şeyde olduğu gibi burada da ilk izlenim çok önemlidir. Bu sebeple otelinizin iyi bir açıdan çekilmiş dürüst ve gerçekçi dış cephe fotoğrafı konukların beklentilerini en baştan belirler. Tesisinizin tıklanma ihtimalini arttırır.

Lobi ve Resepsiyon: Konuklara otelinize ulaştığında nasıl bir tecrübe yaşayacaklarının ipucunu lobi ve resepsiyon fotoğrafları verir. Bu fotoğraflardaki detaylar otele vardıklarında konuklara nasıl karşılanacaklarının mesajını verir.

Genel Alanlar: Bahçe, teras, restoran ve kahvaltı salonu gibi konukların dinlenebilecekleri ve yemeklerini yiyebilecekleri ortak alanların öne çıkarılması son derece önemlidir. Tesisinizin iç tasarımı veya ambiyansına güveniyorsanız muhakkak en iyi sonucu verebilecek fotoğrafları seçmelisiniz.

Kahvaltı ve Yemek: Yapılan araştırmalara göre kahvaltı çeşitleri konuklarınız için çok önemli. Yumurta standınız, organik meyve tezgahınız ve/veya dünya mutfaklarından açık büfe kahvaltınız varsa bunları fotoğraflarınızda muhakkak gösterin.

Olanaklar: Konuklar otelinizin sunduğu olanakları görmek istiyor. Eğer otelinizin kapalı havuzu, spor salonu ve spa gibi olanakları var ise bunların her birinin en az bir fotoğrafı olmalı. Bu fotoğrafların konuklarınızı ikna etmede büyük rolünün olacağını unutmayın!

Oda Fotoğrafları: Az önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi oda çeşitlerinizin her birinin en az 4 fotoğrafı ve 1 banyo fotoğrafının olmasını öneriyoruz. Çünkü karar verme aşamasında oda fotoğrafları en önemli rolü oynar.

Şu açılardan fotoğraflar çektirmenizi öneriyoruz:

Kapı girişinden çekilmiş fotoğraf

Pencereden çekilmiş fotoğraf

Detay ve manzara fotoğrafları

Banyoya ait fotoğraf

Eğer büyük bir odanız var ise odanın büyüklüğünü yansıtan fotoğraflar çektirmeye özen gösterin. Odalar arasındaki farkı fotoğraflarınızda olabildiğince göstermeye çalışın.

Manzara: Odalarınızda balkon veya teras varsa, üstelik manzaralıysa dönüşüm oranınıza inanılmaz bir katkısı olabilir! Fakat beklentileri karşılamak adına konuklara garanti edebileceğiniz manzaraların fotoğraflarını ekleyin.