Bursa’da gönüllü şef Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan, otizmli çocukların annelerinden oluşan ‘Otizm Anneler Korosu’ üçüncü konserini Tayyare Kültür Merkezi’nde verdi. Türkiye’de bir ilk olan koro 23 anneden oluşuyor.

Türkiye’de bir ilk olan, otizmli çocukların annelerinden oluşan Otizm Anneler Korosu, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Otizmin sesini duyurmak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen konser Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 23 anneden oluşan koro, sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi.

Otizm Anneler Korosu’nun bir annenin keşke bizimde koromuz olsa demesi üzerine kurulduğunu söyleyen, Gönüllü şef Dr. Aysel Gürel, “Türkiye’de böyle bir koro yok ama neden ilkini biz kurmayalım dedim. 2022 yılında otizm annelerinden oluşan koromuzu kurduk ve gönüllü şefliğine başladım. 27 kişiyle başladık bugün 23 kişiyiz. Annelerin hepsinin çocuklarının hepsi otizmli ve ilk defa sahneye çıkıyorlar. İlk defa şarkı söylüyorlar. Amacımız Türkiye’de otizmde farkındalık oluşturmak. Çalışmamıza çocuklar da geliyor. Hep birlikte şarkılarımızı söylüyoruz. Özellikle keyifli şarkılarımızı söylüyoruz. Çünkü aileler 2 saatlik çalışma sonrasında haftayı çok iyi geçiriyoruz dediler. Sorunları çok büyük. Yaptığımız konserlerle onların sorunlarını dile getirilmesine çalışıyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. İlk konseri Bursa’da vermiştik. İkinci konseri de Balıkesir’de verdik. Bugün Tayyare Kültür Merkezinde üçüncü konserimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye’ye örnek olmak istediklerini belirten Gürel, “Dünyada böyle bir örneği yok. Otizmli çocuklardan kurulu bir koro var ama annelerinden oluşmuş bir koro yok. İnşallah diğer şehirlerde de böyle korolar kurulmasına vesile oluyoruz. Bazılarının eşleri, çocukları kabullenemeyip terk etmişler. Tek başlarına uğraşıyorlar ve ayakta duruyorlar. Kendilerine çok büyük saygım var. Onların gönüllü şefliğini yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Bütün insanları onların sesini duyması gerektiğini düşünüyorum. Repertuvarda hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk müziği var. Anneler hangi şarkıyı ya da türküyü söylemek istiyorsa müsaade ettim. Yeter ki siz söyleyin, nasıl söylerseniz söyleyin diye. Hepsi çok heyecanlılar ve gayet de başarılı söylüyorlar. Hüzünlü şarkılara çok yer vermek istemiyorum. Çünkü zaten hayatları çok hüzünlü. Keyifli bir konser olsun istiyorum. Anneler de izleyenler de keyif alsın. Özellikle keyifli şarkılardan oluşan repertuvar oluşturuyorum" diye konuştu.

İlk defa sahneye çıkan ve ilk kez şarkı söyleyen 23 annenin performansları büyük alkış aldı. Konser sonunda koro şefinin daveti ile protokol katılımcıları, otizmli çocuklar ve aileleri sahneye davet edildi. Hep birlikte söylenen "Mavi Boncuk" şarkısındaki "Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye ve sevilmeye muhtaç" sözleri ile otizmli çocukların özellikle sevgiye duydukları ihtiyaç vurgulandı. Duygu dolu anların yaşandığı konser izleyenlerin coşku dolu alkışlarıyla son buldu.