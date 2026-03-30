Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla mücadelesini olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Ekipler, saha incelemeleri ve vatandaş ihbarları doğrultusunda Tahtalı ve Yaylacık mahallelerindeki kaçak yapıları yıktı.



İlk olarak Tahtalı Mahallesi’ne giden ekipler, burada 700 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren kaçak iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi. Ardından Yaylacık Mahallesi’ne geçen ekipler, bin 800 metrekarelik depoyu yıktı.

Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen operasyonlarda, soğuk ve yağışlı havaya rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.