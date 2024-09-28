Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Orhangazi Kavşağı yakınlarında bir kamyonet, önünde seyir halinde olan bir otomobile arkadan çarptı. Kaza, saat 10:30 civarında gerçekleşti.

İstanbul'dan Bursa istikametine giden Ozan Ö. (35) yönetimindeki 41 AFA 364 plakalı kamyonet, 4 kişilik ailenin bulunduğu Yahya G. (46) yönetimindeki 07 TER 60 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kontrolden çıkarak karşı bariyerlere savruldu. Kazada otomobildeki 8 yaşındaki Göktuğ Enes G. ve kamyonet sürücüsü Ozan Ö. yaralandı. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Özlem G. (40) ve diğer çocuğu Yusuf Kaan G. (15) ise kazayı hafif atlattı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.