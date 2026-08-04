Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Huzur Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin gelmesini beklemeden yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle evde maddi zarar meydana geldi.