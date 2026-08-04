Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "tersine beyin göçü" vurgusu yaparak, 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacının projelerini Türkiye'de hayata geçirmek üzere destek almaya hak kazandığını açıkladı.

Destek almaya hak kazanan araştırmacıların Harvard, Stanford ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde önemli deneyimler edindiğini belirten Kacır, bu bilim insanlarının Türkiye'nin bilimsel ve Ar-Ge altyapısına değerli katkılar sunacağını ifade etti.

Kacır, paylaşımında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecek ve ülkenin geleceğine katkı sağlayacak tüm araştırmacılara başarı dileklerini de iletti.

Dünyanın önde gelen kurumlarından Türkiye'ye bilim köprüsü

Türkiye'ye gelecek araştırmacılar; QS (Quacquarelli Symonds) ve THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları'nda üst sıralarda bulunan üniversitelerde, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan "Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket" listesinde yer alan kuruluşlarda ve Scimago Kurumlar Sıralaması'ndaki saygın araştırma merkezlerinde yürüttükleri nitelikli çalışmaları Türkiye'ye taşıyacak.

Araştırmacılara ve ev sahibi kurumlara kapsamlı destek

Türkiye'de öncü bilimsel çalışmalar yürütecek araştırmacılara ve projelerine geniş kapsamlı destekler sunulacak. Program kapsamında desteklenen bilim insanlarına yaşam gideri bursu, aile yaşam gideri bursu, sağlık sigortası ve yol desteği sağlanacak.

Araştırmacıların Türkiye'de öncü bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmesi amacıyla başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, proje ekibinde görev alacak kişilere yönelik burs, proje teşvik ikramiyesi ve ev sahibi kurumlara kurum hissesi desteği de verilecek.

Bunların yanı sıra, program kapsamında daha önce Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başlayan lider araştırmacılar tarafından yeni araştırmacılara mentorluk desteği de sağlanacak.

Sonuçlar BİDEB sistemi üzerinden erişime açıldı

Uluslararası Genç Araştırmacılar ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programlarına başvuran araştırmacılar, değerlendirme sonuçlarını TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden kullanıcı girişi yaparak "Başvurularım" bölümünden öğrenebilecek. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere ise TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.