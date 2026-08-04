Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Şırnak'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyona öncesinde Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin ile Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, yarışların yapılacağı Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Protokol üyeleri, pist kurulumu, teknik altyapı, güvenlik tedbirleri, seyirci alanları ve organizasyon hazırlıklarıyla ilgili yetkililerden bilgi alarak son durumu gözden geçirdi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Şırnak'ın böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının kent adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Din, "Gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışmacıları ve teknoloji meraklılarını Şırnak'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Yarışmaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, teknoloji heyecanını paylaşmak isteyen herkesi 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak Şehir Stadyumu'na davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Drone teknolojilerinin en üst seviyede sergileneceği şampiyonada, yüksek hız ve hassasiyet gerektiren yarışların yanı sıra teknoloji odaklı çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Organizasyonun, gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına ilgisini artırmasının yanında Şırnak'ın ulusal ölçekte tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası ile birlikte Şırnak, iki gün boyunca teknoloji, inovasyon ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli buluşma merkezlerinden biri olacak. Binlerce ziyaretçinin katılmasının beklendiği organizasyonda teknoloji tutkunları heyecan dolu yarışları yakından takip etme fırsatı bulacak.