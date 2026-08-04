Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yapılan ihbarlar üzerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucunda Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, Beşikçioğlu’nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede esrar kullandığını kabul ettiği ve "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.