 Bursa'da otobanda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

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Kaza, Bursa otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LE plakalı otomobil ile 34 GUT plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen 16 NSJ plakalı ticari minibüs de çarptı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

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Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

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Kaynak: İHA