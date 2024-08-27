Bursa'nın otomotiv devi Renault, Megane Sedan modeli ile Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Yeni ön tasarımı, krom detayı ve çeşitli özellikleri ile gündeme gelen söz konusu otomobil, ağustos ayında faizsiz taksit imkanı ile sunuldu. Öte yandan bir Fiat Egea Cross versiyonundan da ucuz. İşte Fiat Egea Cross ve Renault Megane Sedan ile ilgili detaylar...

Renault otomotiv firması, otomobil pazarında; Clio, Captur ve Megane Sedan gibi araba modelleri ile birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ayrıca Renault'un en dikkat çekici modellerinden biri, Megane Sedan.

Megane Sedan otomobil; krom detayları, C şeklindeki ışık imzası, yeni ön tasarımı, elektrikli açılır panoramik cam tavanı ve birçok farklı özelliği sayesinde Türkiye'deki birçok insanın ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra açıklanan güncel Renault Megane Sedan fiyat listesi kontrol edildiğinde, bir Fiat Egea Cross versiyonundan ucuz olduğu gözlemlendi. Ek olarak faizsiz taksit imkanı bulunuyor.

FİAT EGEA CROSS OTOMOBİLDEN BİLE UCUZ

Akşam'da yer alan habere göre; Fiat otomobil üreticisinin Egea modeli, Türkiye'deki birçok insanın gündeminde yer alıyor. Çünkü şık tasarımı ve uygun fiyatı ile ön plana çıkabiliyor.

Fiat Egea 2024 model yılı gövde modelleri; Sedan, Cross ve Cross Wagon olmak üzere 3'e ayrılıyor. Ayrıca Cross modeli birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ek olarak Cross modeli; Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere 4 farklı versiyona ayrılıyor. En ucuz Fiat Egea Cross donanım Street olarak ön plana çıkarken, en pahalısı Limited olarak gündeme geliyor.

Öte yandan Fiat Egea Cross Lounge 2024 model yılı 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil, 1.583.900 TL'den satışa çıkartıldı. Renault Megane Sedan 2024 model yılı Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyon otomobil ise, 1.517.900 TL'den satışa sunuldu.

Bu noktada Fiat Egea Cross Lounge versiyondan bile ucuz olarak gündeme gelen Renault Megane Sedan modeli pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor.

FAİZSİZ TAKSİT FIRSATI

Renault otomobil üreticisinin Megane Sedan modelinin güncel kampanyaları kontrol edildiğinde, tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler için 200.000 TL kredi imkanı olduğu görüldü. Ayrıca 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile sunuluyor. Bunun yanı sıra araç için peşinat ödemesi yapılacağı da kaydedildi.

Renault Megane Sedan otomobil modelinin bir Fiat Egea Sedan Cross Lounge versiyonundan ucuz olması, her iki araba modelinin de güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim 27 Ağustos 2024 tarihli fiyat listeleri aşağıda yer alıyor.

FİAT EGEA CROSS 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Donanımı: Lounge. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.162.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.152.900 TL.

Donanımı: Lounge. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.212.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.202.900 TL.

Donanımı: Lounge. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.471.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.461.900 TL.

Donanımı: Lounge. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.521.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.511.900 TL.

Donanımı: Lounge. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.593.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.583.900 TL.

RENAULT MEGANE SEDAN 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 1.517.900 TL.

Versiyonu: Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 1.671.900 TL.

Versiyonu: Icon 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 1.620.900 TL.

Versiyonu: Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 1.774.000 TL.