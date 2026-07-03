Karara göre, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan Haribo stantlarında rakip markalara yüzde 30 oranında alan ayrılacak.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Haribo’nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kurulun, yumuşak şeker pazarında oluşabilecek rekabet ihlallerini ve telafisi güç zararları önlemek amacıyla geçici tedbir uygulanmasına hükmettiği bildirildi.

Buna göre, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulamaya başlanacak şekilde, 200 metrekare ve altındaki satış noktalarında yer alan Haribo stantlarının görünür bölümünde, dikey düzlemde ve tek blok halinde stant hacminin yüzde 30’u rakip ürünlere ayrılacak. Bu alanın üzerinde “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresinin yer aldığı bir etiket bulunacak.

Söz konusu alan, ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilecek. Haribo’nun, karar kapsamında öngörülen yükümlülükleri bir ay içinde yerine getirdiğini Rekabet Kurumu’na belgelemesi gerekecek. Aksi halde şirkete idari para cezası uygulanabilecek.

Kurum açıklamasında, Haribo hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.