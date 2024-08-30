Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp konteynerine çarparak, takla attıktan sonra 20 metre sürüklenerek durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ACF 814 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Hızını alamayan ve takla atan otomobil, 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü M.A. hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.