Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ömercikler Mahallesi 8099. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, S.D. idaresindeki 78 BD 759 plakalı Lada marka otomobil ile K.Y. idaresindeki Karsan marka yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.D. ile yolcu olarak bulunan B.Ç. ve S.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.