Türkiye'de Çin otomobillerine yönelik yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya başladı. Bu vergi, Çinli markaların başında gelen Chery'nin satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yapmasına neden oldu. Öte yandan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin yatırımıyla 27 yıl aradan sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan yabancı yatırım geldi. Sektör yetkilileri, Çin menşeli otomobillere getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisinin "Türkiye'ye yatırıma zorlama" amaçlı olduğunu belirtti.

Uygulamanın başlamasıyla, Çin'den ithal edilen otomobillerin fiyatlarında artış yaşandı.

100 BİN TL'LİK FİYAT ARTIŞI

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın'a göre, Türkiye'de en çok satan Çinli marka olan Chery, dünden itibaren satış fiyatlarını ortalama 100 bin TL artırdı. MG markasının internet sitesinde ise "fiyatlarımız güncelleniyor" ifadesi yer aldı. Türkiye'de fabrika kurma kararı açıklayan BYD ise dünden itibaren eski satış fiyatlarını korudu. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da önümüzdeki günlerde fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 27 YIL SONRA İLK YABANCI YATIRIM

Dün, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak tesisin yıllık kapasitesi 150 bin araç olacak ve 2026 sonundan itibaren elektrikli ve hibrit araçlar üretilecek. BYD'nin bu yatırımı, 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne gelen ilk doğrudan yabancı yatırım oldu ve diğer yabancı yatırımcıları da pozitif etkilemesi bekleniyor. Chery ve MG gibi diğer Çinli markalar, Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvuru yaptı.

BYD YÖNETİMİ MANİSA'DA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD'nin üretim yapacağı yer konusunda bilgi paylaşmadı. EKONOMİ gazetesinin Manisa sanayi çevrelerinden edindiği bilgilere göre, BYD üst yönetimi bugün (Salı) Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni (MOBS) ziyaret edecek.