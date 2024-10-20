Bütçe teklifinde 2025 yılına ait para cezaları gelirlerindeki artış dikkat çekici bir şekilde öne çıktı. Bu yıla göre yüzde 44,2 oranında bir artışla, para cezaları gelirinin 2025'te 261 milyar 778 milyon TL olacağı öngörülüyor. Bu rakamın içinde trafik cezalarının payında önemli bir artış gözlemlendi. Trafik cezalarından beklenen gelir, bütçede katlanarak yükseldi. 2025 yılında sürücülerin trafiğe çıkmaktan çekineceği ifade ediliyor; zira her 4 para cezasından biri trafik cezaları olacak.

Gelecek yıl için 67 milyar 826 milyon lira tutarında bir trafik cezası geliri öngörülüyor. 2024 bütçesinde yılsonu itibarıyla 20 milyar 527 milyon TL olması beklenen trafik cezası geliri, dokuz ayda aşılarak Ocak-Eylül döneminde 29 milyar 752 milyon TL'ye ulaştı. 2025 yılında ise bu rakamın yaklaşık iki buçuk katı kadar trafik cezası geliri bekleniyor.

3 KASIM'DA AÇIKLANACAK

2025 yılında vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım'da açıklanacak enflasyon verileriyle belirlenecek. Yeniden değerleme oranı 2023'te yüzde 122,9 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, 2024 başında bu oran yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 için öngörülen olası oranın ise yıllık enflasyon hedefinin oldukça üzerinde olması bekleniyor.

Yİ-ÜFE’nin eylül sonu verilerine göre, yılbaşından itibaren geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 civarında olması bekleniyor. Bu durumda, MTV, çevre temizlik vergisi ve trafik cezaları gibi kalemler yılbaşında artış gösterecek.

11,2 MİLYAR GELİR

Ayrıca, bütçe teklifinde taşınmaz satışlarından 11 milyar 261 milyon TL gelir hedefleniyor. 2025 yılı için, bu yılın ilk sekiz ayındaki taşınmaz satışı gelirine göre yapılan yılsonu tahmininin yüzde 14,3 üzerinde bir gelir öngörülüyor.

2025’te lojman satış gelirleri 411 milyon TL, arazi satış gelirleri 6 milyar TL, 2/B taşınmazlarının satışından 2,6 milyar TL, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirleri 1 milyar TL gelir bekleniyor.