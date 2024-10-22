ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasının yapılmasına yönelik müzakerelerin önemine dikkat çektiği ve Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladığı bildirildi. Blinken, her iki tarafın da sükunet içinde kalması gerektiğini ve bölgede kalıcı bir barış için atılması gereken adımları ele aldı. Bu görüşme, bölgedeki gerilimin azaltılması ve insani durumun iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Ensonhaber