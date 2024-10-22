Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Abdurrahman Maksutlar, şunları söyledi:

“Necati Erkmen hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi 23 yıl boyunca İnegöl’ümüze hem futbolcu olarak hem antrenör olarak hem de beden eğitimci olarak hizmet etmiştir. Kendisi İnegöl’ümüzün bir değeridir. Kendisini kulübümüze kazandırdığımız için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla çok mutlu olduk. İnşallah hayırlı olur. Kendisine de başarılar diliyoruz.”

Teknik Direktörümüz Necati Erkmen ise “Başkanıma ve yönetim kuruluna bu teveccühü gösterdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Başkanımın da söylediği gibi 23 yıl İnegöl’e hizmet etmiş bulunmaktayım. Bunun sonucunca tekrar İnegöl’de olmak İnegölspor’a hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. En kısa zamanda İnegölspor taraftarlarını tribünlere bekliyoruz. Özellikle bu cumartesi günü oynayacağımız müsabakada onların desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. İnegölspor gerçekten büyük bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen bir kulüptür. İnegölspor’un yeni tesisleriyle beraber tekrar eski güzellikleri yakalayacağına inanıyorum. Bu duygularla geldim.”ifadelerini kullandı.