Balık tezgahlarında bu sene palamut bolluğu dikkat çekiyor. Balıkçılar, tutulan palamutların büyük olduğunu ve çoğunun 1 kilonun üzerinde geldiğini belirtiyor. Bu iri palamutlar tanesi 150 liradan alıcı buluyor. Şu an tezgahlarda bolca bulunan palamutların önümüzdeki 20 gün boyunca bu bolluğunu koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak bu sürenin ardından palamut miktarının azalması bekleniyor ve yerini çinekop, hamsi, mezgit ve lüfer gibi diğer balıklar alacak. Şu an mezgitin kilosu 250 lira, deniz levreği ve deniz çuprası tanesi 500 lira, çinekopun kilosu 700 lira, lüfer ise tanesi 400 liradan satılıyor.

Balıkçı Şafak Gün, bu sezonun favori balığının palamut olduğunu belirterek, "Son yıllarda böyle bir palamut bolluğu yaşanmamıştı. 3-4 yılda bir bu kadar bol palamut olur, bu sene de o yıllardan biri. Palamut, hem tezgahlarda hem de sofralarda baş köşede. Vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirip palamut alıp saklayabilirler. Çünkü bolluk yakında azalacak. Şu anda iri palamutlar 1 kilonun üzerinde ve tanesi 150 liradan satılıyor, bu da oldukça iyi bir fiyat" dedi. Ayrıca, Gün palamutların bu sezon özellikle lezzetli ve dolgun olduğunu da vurguladı.

Bolluğun sonuna yaklaşıldığında diğer balıkların çıkacağını belirten Gün, "Önümüzdeki 10-20 gün içinde palamut azalacak ve diğer balıkların sezonu başlayacak. Deniz bu sene gerçekten verimli. Tezgahlarda hamsi, mezgit, çinekop ve lüfer bolca yerini alacak. Şu an mezgitin kilosu 250 lira, levrek ve çupra tanesi 500 lira, çinekop kilosu 700 lira, lüfer ise tanesi 400 lira. Fiyatlar yüksek ama hava soğuduğunda denizden daha fazla balık tutulacak ve fiyatlar düşecek" diye konuştu.

Bir başka balıkçı, Erkan Sarıyaprak, palamutların bu yıl hem iri hem de etli olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda palamut bolluğunun tam ortasındayız. Yaklaşık 15 gün sonra çinekop, sarıkanat ve lüfer sezonu başlayacak. Bu yıl son 4-5 yılın en bol palamut dönemini yaşıyoruz. 1 kilogramın üzerindeki palamutlar tanesi 150 liradan satılıyor ve 3 kişiyi rahatlıkla doyuracak büyüklükte. Daha önce 500 gramlık palamutlar bu fiyata satılırken şimdi daha büyük balıklar bollaştı ve fiyatlar da buna bağlı olarak uygun hale geldi" ifadelerini kullandı. Sarıyaprak, ayrıca hamsinin bu yıl da yoğun bir şekilde geleceğini ve diğer balıkların da yakında tezgahlarda yerini alacağını belirtti.