Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis’te kapsamlı bir iyileştirme çalışması yürütüyor. Bu süreçte, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni konutların inşası hızla devam ederken, tamamlanan konutların teslimatları da sürüyor.

Bakanlık yetkilileri, yapılan çalışmaların hem inşaat sürecini hızlandırmak hem de depremzedelerin en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşmasını sağlamak için titizlikle yürütüldüğünü belirtiyor. Kilis’teki konut projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, depremzedelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, sosyal donatı alanları ve altyapı projeleriyle bölgenin yeniden canlandırılması amaçlanıyor. İlerleyen günlerde teslimatların artarak devam etmesi bekleniyor, böylece depremden etkilenen aileler daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacaklar. Bu kapsamda, bakanlık, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışarak bölgedeki yaraların sarılmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.