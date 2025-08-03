Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Mahmut A.(21) yönetimindeki motosiklet iddiaya göre önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Samet O.(21) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.