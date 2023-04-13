14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak olan oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandı. AK Parti ve İYİ Partili YSK temsilcileri sosyal medya hesaplarından seçim pusulasının fotoğraflarını paylaşarak, "Türk demokrasisine hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.

İYİ PARTİ VE AK PARTİLİ YSK ÜYELERİ PAYLAŞTI

İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk ve AK Parti YSK üyesi Recep Özel, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.

"SEÇİM PUSULALARI ONAYLANDI"

Öztürk, "Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun" dedi.

"BASIM İŞLEMLERİ BAŞLATILIYOR"

Özel ise, "Cumhurbaşkanı Seçiminde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ