Sülüklügöl Mahallesinde meydana gelen olayda doğal ölüm sonucu gasılhaneye getirilen kadında yapılan inceleme başka bir gerçeği ortaya çıkardı.

Sülüklügöl mahallesindeki evinde ikamet eden H. T.(75), gelini tarafından sabah saatlerinde ölü halde bulundu. Kadının cenazesi Cenaze Defin Hizmetleri Müdürlüğü merkezine getirildi. Burada görevli adli tabip, kadının üzerinde inceleme yaptı. İnceleme sırasında darbeye bağlı başında yaralanma olduğunu tespit etti. Doktorun bildirmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MURAT ERDOĞAN