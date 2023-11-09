Bursa’nın İnegöl ilçesi sınırlarında yer alan kaplıca cenneti Oylat, Saadet ve Hilmiye kırsal mahalleleri üçgeninde yer alan bölgede Ceneviz ve Bizans dönemine dayanan 5 adet kale, tünel ve biri Oylat mağarası olmak üzere 2 mağara ve tünellerin olduğu tespit edildi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bu bölge, dönemin en azılı eşkıya çetesi olarak bilinen Voyvo’lara ev sahipliği yapıyordu.

Bu bölgeden geçen kervanlara baskın yapan çetenin, Oylat Mağarası etrafında bu ganimetleri sakladıkları iddia ediliyor. Günümüze kadar dayanan efsaneye göre, Mudanya’dan yola çıkan tek tekerli 40 adet kağnı(öküz) arabasına yüklenen paralara, Oylat mağarasına yakın bir yerden geçen İpek Yolu üzerinde eşkıyalar tarafından el konuldu.

Aradan geçen yüzlerce yıl boyunca bulunamayan bu ganimete, zamanla 40 kağnı(öküz) para ismi konuldu. Definecilerin sürekli radarında olan bu alanda bugüne kadar yüzlerce kazı yapıldı. Jandarmanın yakın takibinde olan bölgede bugüne kadar birçok defineci kazı yaparken yakalanmıştı.

Definecilerin ellerde dolaşan haritalarda bölgeye dair çizilen bazı yapıların varlığı efsanenin gerçek olduğu inancını arttırdı.

Haritalarda Oylat Mağarasının eşkıyalar tarafından gizlenmek için kullandığı, atlarını burada saklayıp tezeklerini mağara içinden geçe dere aracılığı ile temizledikleri, bölgede yer alan diğer mağara ve tünellerde ise ganimetleri saklayıp , yine burada konakladıkları görülüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bazı kale kalıntıları ve mağara içinden geçen derenin varlığını kabul ederlerken, bölgede ulaşılamayan bir bölgede ise tünel girişi olan bir yerin bulunduğunu bildiklerini söylediler.

Bu kalelerden en bilinenleri Kudret Kalesi, Balkaya ve Çatalkaya olarak biliniyor. Bu kalelerden ismi bilinmiyen Hilmiye mahallesinde ki kale kalıntıları ile yine Saadet köyü sınırlarında yer alan bir kale kalıntısı daha bulunuyor.

Bölge sakinleri definecilerin geçmişte bu bölgeyi abluka altına aldığını ve daha sonra sık sık yapılan şikayetler üzerine bu durumun günümüzde bitme noktasında olduğunu söylediler. Buna rağmen elinde haritayla bir turist gibi gelip inceleme yapanların olduğunu iddia eden vatandaşlar, detaylı bir araştırma yapılarak, iddiaların aydınlatılmasını, tarihe ışık tutacak yapıların bulunması halinde turizme kazandırılmasını istiyorlar.

HABER MERKEZİ