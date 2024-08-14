Eskişehir’de video oyunundan etkilediği iddia edilen 18 yaşındaki genç dehşet saçtı. 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından bilgisayar oyunları tekrardan gündeme geldi. Uzman Psikolog Uğur Kartum oyun bağımlılığı ile ilgili ebeveynleri uyardı.BURSA (İGFA) - Ebeveynlerin çocuklarının oynadıkları oyunlar hakkında bilgisi olması gerektiğini vurgulayan Uzman Psikolog Uğur Kartum, “Oyun bağımlılığı olan çocuklar, gerçek dünyadan uzaklaşıp sosyal izolasyon yaşayabilirler. Arkadaşlarıyla ve aileleriyle daha az vakit geçirdikçe, sosyal becerileri gelişemez ve bu durum, yalnızlık ve sosyal kaygı gibi sorunlara yol açabilir.” dedi.

Kartum ayrıca, “Oyun oynamak, çocukların duygusal durumlarını da etkileyebilir; şiddet içeren oyunlar saldırganlık seviyelerini artırabilirken, oyunda başarısızlık özgüven kaybına ve depresif duygulara neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

Oyunlara aşırı zaman ayırmanın çocukların akademik performanslarını da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Kartum, “Ders çalışma için yeterli zaman ayıramadıklarında, okuldan geri kalabilir ve notları düşebilir. Bu süreç, zamanla bir bağımlılık döngüsüne dönüşebilir. Çocuklar, oyun oynarken yaşadıkları heyecanı ve başarı duygusunu tekrar yaşamak ister, bu da beynin ödül sistemini etkileyerek bağımlılığı pekiştirir.” şeklinde konuştu.