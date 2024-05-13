Bilecik Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında ağırlanan oyuncu ve yazar Ceyda Düvenci Bileciklilerle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Düvenci, vatandaşlarla söyleşide buluştu ardından katılımcıların sorularına cevap verdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımları da söyleşiye katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Anneler Günü Bilecik’te en güzel şekilde değerlendirdiklerini belirten Başkan Subaşı, "Bugün aramıza çok değerli bir konuğu ağırladık. Bizlere verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm annelerin, anneler gününü tekrar kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Söyleşi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın konuşmacı Düvenci’ye çiçek vermesiyle sona erdi. Başkan Subaşı konuşmacı Düvenci’ye ayrıca Bilecik Belediyesi Görevlisi Çağatay Okatan’ın yazdığı, Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya’nın editörlüğünü yaptığı ‘Mektepten Meclise Atatürk ve Yol Arkadaşları’ isimli kitabı hediye etti.

Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından piyano ve yan flüt resitali katılımcıların beğenisine sunuldu.

Belediye başkan yardımcıları, konser sonunda gitar ve yan flüt eğitmenlerine çiçek verdi.