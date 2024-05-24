Teknoloji sektörünün önde gelen isimleri Intel Türkiye, Lenovo, Microsoft ve Teknosa iş birliğiyle Lenovo oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla hayata geçen ‘Oyunda Buz Çağı Başlıyor’ kampanyası Altın Effie kazandı.

Oyun tutkunlarının bir bilgisayardan beklediği kesintisiz performans deneyimini geniş kitlelerle buluşturmak için güçlerini birleştiren Intel Türkiye, Lenovo, Microsoft ve Teknosa ‘Elektronik Ürünler’ kategorisinde dünyanın ve Türkiye’nin en prestijli pazarlama ve reklam ödüllerinden biri olan Effie Awards Türkiye’nin kazananı oldu. Dört şirketin iş birliği ile oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla gerçekleşen ‘Oyunda Buz Çağı Başlıyor’ kampanyası, ‘Elektronik Ürünler’ kategorisinde Altın Effie kazandı.

Yüksek performansı deneyimleme fırsatı

Yapılan açıklamaya göre, Happy People Project imzası taşıyan ‘Oyunda Buz Çağı’ reklam kampanyası kapsamında üstün performans sağlayan Intel Core işlemcili, Windows 11 işletim sistemli güçlü soğutma teknolojisine sahip Lenovo oyun bilgisayarlarının sunduğu kesintisiz performans esprili bir dille anlatıldı.

Oyun tutkunları ayrıca, Teknosa’nın beş farklı şehirdeki 16 mağazasında gerçekleşen ‘Gaming Parkour’ etkinlikleriyle Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat gibi dünyaca ünlü oyunları üstün bir performansla deneyimleme fırsatı buldu. 4 ay boyunca süren yarışmanın kazananı Süleyman Sırrı Özdemirçelik oldu. Şampiyon, büyük ödül olan 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çekini, YouTuber ve Twitch yayıncısı Pqueen’in elinden aldı. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar da 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği kazandı. Intel Türkiye, Lenovo, Microsoft ve Teknosa, iletişim stratejisi ve kampanya tasarımı Happy People Project imzası taşıyan Oyunda Buz Çağı kampanyası ve Cayro ile hayata geçirilen Gaming Parkour etkinliklerinin getirdiği başarılı iş sonuçlarıyla Altın Effie ödülünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.