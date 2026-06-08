İMASKOP’un doğuşunun İnegöl mobilya sektörünün yapısal sorunlarına dayandığını ifade eden Ayhan, sektörün uzun yıllardır yüksek kira baskısı, dağınık üretim yapısı, küçük ölçekli ve verimsiz alan kullanımı, lojistik ve depolama sorunları, modern üretim alanı eksikliği ve küresel rekabet baskısı gibi temel problemlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ayhan, “İMASKOP tam da bu ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Biz sadece bir sanayi sitesi kurmayı değil; üretimi, teknolojiyi, lojistiği, sürdürülebilirliği ve ortak aklı bir araya getiren yeni nesil bir üretim ekosistemi kurmayı hedefledik” dedi.

“GENÇ VE DİNAMİK EKİP İLE TECRÜBE BİRLİKTE HAREKET ETTİ”

Sürecin en önemli gücünün insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Ayhan, sektör tecrübesi yüksek isimlerin birikimi ile genç ve dinamik ekibin enerjisinin birlikte hareket ettiğini belirtti. Bu yapının İMASKOP’un kurumsal gücünü oluşturduğunu ifade eden Ayhan, bu denge sayesinde hem hızlı karar alma hem de doğru strateji üretme kapasitesinin güçlendiğini kaydetti.

“22 ŞUBAT 2023’TE RESMİ SÜREÇ BAŞLADI”

İMASKOP’un 22 Şubat 2023 tarihinde resmen kurulduğunu hatırlatan Ayhan, bu tarihten itibaren kurumsal yapının oluşturulduğunu, yönetim ve denetim organlarının belirlendiğini, profesyonel idari sistemin kurulduğunu ve dijital altyapı çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Ayhan, “İMASKOP kısa sürede klasik kooperatif yapısının ötesine geçerek dijital ve şeffaf yönetim modeliyle ilerleyen bir yapıya dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“KAMU KURUMLARIYLA GÜÇLÜ BİR ENTEGRASYON SAĞLANDI”

Kuruluşun ardından en önemli adımın kurumsal meşruiyetin güçlendirilmesi olduğunu belirten Ayhan, İnegöl Belediyesi, Kaymakamlık, İTSO, meslek odaları ve ilgili kamu kurumlarıyla yoğun temaslar gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayhan, “Bugün İMASKOP bireysel bir girişim değil, sektörün tamamının ortak paydasında buluştuğu bir yapıdır” dedi.

ARAZİ SÜRECİ DEVLET DÜZEYİNDE İLERLİYOR

İMASKOP’un en kritik aşamalarından birinin arazi edinim süreci olduğunu belirten Ayhan, 19 Ocak 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla sürecin yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti.

İMOSAB ile yürütülen iş birliği kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ayhan, kurumların büyük ölçüde olumlu görüş verdiğini ve sürecin tamamlanmasıyla birlikte daha hızlı ilerleme sağlanacağını belirtti.

“529 ÜRETİCİ İLE GÜÇLÜ BİR ORTAK YAPI”

İMASKOP’un bugün itibarıyla 529 üreticinin ortağı olduğu güçlü bir yapıya ulaştığını ifade eden Ayhan, bu yapının sadece sayısal bir büyüklük değil, aynı zamanda sektörel güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

“YENİ NESİL ÜRETİM EKOSİSTEMİ HEDEFLENİYOR”

İMASKOP’un vizyonuna da değinen Ayhan, hedeflerinin yalnızca bir sanayi sitesi kurmak olmadığını vurguladı.

Planlanan yapının; enerjisini üreten, su ve atık yönetimi güçlü, dijital olarak yönetilen, lojistik merkezleri bulunan, AR-GE ve tasarım altyapısına sahip, eğitim ve sosyal yaşam alanlarıyla desteklenen bir üretim ekosistemi olduğunu ifade etti.

Ayhan, “Bu model yalnızca bugünün değil, önümüzdeki 10–30 yılın sanayi anlayışını temsil ediyor” dedi.

“TARTIŞMAYI DEĞİL ÜRETİMİ BÜYÜTÜYORUZ”

İMASKOP’un bugün kurumsal yapısı oturmuş, planlama süreçleri ilerleyen ve kamu ile entegre çalışan bir proje haline geldiğini belirten Ayhan, büyük projelerde farklı görüşlerin doğal olduğunu söyledi.

Ayhan, “Bizim yaklaşımımız nettir: tartışmayı değil, üretimi büyütmek” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM VE TEŞEKKÜR

Ayhan ayrıca yeni dönemde oluşturulan yapıya da değinerek, genç, dinamik ve tecrübe üçlüsünü bir araya getiren bir ekip yapısının oluşturulduğunu ifade etti.

Bu kapsamda görev alan isimleri paylaşan Ayhan, sürece katkı sunan tüm isimlere teşekkür etti. Yeni dönemde ki aday kadro şu isimlerden oluşmaktadır. Özcan Ayhan, Ahmet Güder, Cemal Aktürk, Cihan Demirtaş, Eren Kaya, Erol Çavdar, Fikret Sarıkaya, Furkan Aksay, Hasan Fevzi Aktaş, İsmail Acar, Mehmet Bulut, Muhammed Enes Diricanlı, Murat Karadayı, Murat Öztürk, Onur Karaduman, Ozan Can, Özgür Taç, Sadık Karameşe, Sedat Seymen, Şehriban Ezim, Vahdettin Osman, Zeynel Abidin Cavcı’dan oluşan liste İnegöl Mobilya, Ağaç İşleri ve Yan Sanayi sektörünü kucaklayan kişilerden oluştuğu görüldü.

GELECEK YOL HARİTASI

Önümüzdeki süreçte üç temel başlığa odaklanılacağını belirten Ayhan:

Arazi ve planlama sürecinin tamamlanması, Altyapı ve proje tasarım süreçlerinin netleştirilmesi, Uygulama ve inşaat aşamasına geçilmesi olduğunu söyledi.

Buna paralel olarak enerji, lojistik, dijitalleşme ve sosyal altyapı projelerinin de eş zamanlı olarak planlandığını ifade etti.

“İMASKOP BİR VİZYONUN ADIDIR”

Açıklamasını değerlendiren Özcan Ayhan, İMASKOP’un artık bir hayal değil, adım adım gerçeğe dönüşen bir üretim modeli olduğunu söyledi.

Ayhan, “Bizim hedefimiz sadece binalar yapmak değil, İnegöl mobilya sektörünün geleceğini yeniden tasarlamaktır. İMASKOP bir projenin değil, bir vizyonun adıdır” dedi.