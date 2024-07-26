Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, beraberinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şube Başkanı Ayhan Beyli ve Başkan Yardımcıları ve İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli ve Cem Ircan ile birlikte Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün 29.yıldönümü nedeniyle Gümülcine (Komotini) ’deki mezarının başındaki anma törenine katılarak çeşitli ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özcan, Kozlukepir (Arriana) Belediye Başkanı Ecz.Erdem Hüseyin, Yassıköy (Iasmnos) Belediye Başkanı Av.Caner İmam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Arifoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ile ziyaret ederek makamlarında görüştü ve yapılacak işbirliği konularını görüştü.

Törene katılan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr.İlhami Özcan Aygun DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile yaptığı görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mektubunu da kendisine iletti.

Özcan ve beraberindeki heyet saat 19.00’de Dr.Sadık Ahmet’in Gümülcine (Komotini)’deki mezarının başındaki anma törenine de katıldı.

Anma töreninde, Dr. Sadık Ahmet'in ömrünü hak arayış mücadelesine adamış kişiliği ve önemi bir kez daha vurgulandı. Törene katılanlar, Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunma ve toplumsal adalet için yaptığı çalışmaların ne denli değerli olduğunu ifade ettiler.

Dr. Sadık Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB)'nin kurucu lideri olarak, Türk azınlığının haklarını korumak ve toplumsal barışı sağlamak için büyük bir çaba göstermiştir. Onun mücadelesi, Batı Trakya Türklerinin eşitlik, adalet ve barış içinde yaşama taleplerini dünya gündemine taşımış ve bu konuda uluslararası platformlarda farkındalık yaratmıştır.

Anma töreni boyunca yapılan konuşmalarda, Dr. Sadık Ahmet'in liderlik vasıfları ve topluma yaptığı katkılar övgüyle anıldı.

ÖZCAN: “DR. SADIK AHMET, ÖRNEK BİR LİDERDİR”

Anma törenlerinde Dr. Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık Ahmet ile bir araya gelindi. Başkan Özcan, Dr. Sadık Ahmet'in mirasının yaşatılması ve onun ideallerinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Mehmet Özcan, “Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunma konusunda örnek bir liderdir. Onun mücadelesi, bugün de bizlere ilham vermeye devam ediyor. Onun mirasını yaşatmak ve ideallerini sürdürmek hepimizin görevidir.” dedi.

Heyet anma töreninden sonraki yemeğe de katılarak Türkiye’ye döndü.