Bilecik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlenirken, özel gereksinimli çocukların gösterisi ayakta alkışlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunca organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler müzik konseri sundu, tiyatro, dans ve çeşitli sahne gösterileri yaptı. Bu gösteriler ayakta alkışlanırken, programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı öğretmenler ile öğrencilerin velileri katıldı.