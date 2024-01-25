Sosyal medya hesabı X üzerinden başlattığı abonelik sistemiyle çok konuşulan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Demirtaş son olarak aylık kazancını hesaplayan takipçisine sert çıktı. Attığı tweetinde Demirtaş aylık 5 Milyon TL kazandığını iddia eden takipçisi "Özgür Demirtaş'ın yaklaşık 6 milyon takipçisi var.%1 i abone olsa 250 TL'den 15 milyon TL yapar. İyİ para kazanıyor. Birileri Demirtaş'ı safına almak istese bayağı masraf etmek zorunda kalır" dedi.

Bu yorumun üzerine takipçine yanıt veren Demirtaş, "Cebimde Beş kuruş olmasaydı da, beni kimse safına çekemezdi…" yorumu yaptı.