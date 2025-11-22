Bursa'da TOKİ' taksitini yatırmaya giden engelli genç adam yolda zarf içerisinde 2 bin Euro buldu. Bulduğu zarfı polis ekiplerine haber verebilmek için şehir merkezindeki şehir kameralarından gösteren Ömer Faruk Yavuz Aydın(26) yanına gelen olmayınca 1 gün sonra karakola giderek içi Euro dolu zarfı teslim etti. Annesinin emekli maaşıyla biriktirdiği Euro dolu zarfı altın almaya giderken düşüren 59 yaşındaki Şaban Dalgıç 3 gün sonra karakoldan gelen haberle mutlu oldu. Karakolda paranın teslim edildiği anlar duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü A,D. isimli yaşlı kadın, eşinden kalan emekli maaşı ile biriktirdiği 2 bin Euro parayı zarf içerisine koyup altın alması için oğlu Şaban Dalgıç'a teslim etti. Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanındaki metro durağına inip kendisine kart alan Dalgıç, meydandaki otobüs durağına varmadan zarfı düşürdü. Dalgıç farkına bile varmadan evine gitti.

TOKİ taksitini ödemeye giderken zarfı buldu

Bursa'da Türk Diyanet Vakıf Sen Engelli Komisyonu Başkanı görevini yürüten ve aynı zamanda Osmangazi İlçe Müftülüğü'nde memur olarak çalışan 26 yaşındaki Ömer Faruk Yavuz Aydın otobüs durağına doğru yürüğü sırada yerde duran zarfı görüp aldı. İçerisine baktığında 20 adet 100 Euro'nun olduğunu farkeden genç adam 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki şehir kameralarına zarfı gösterip polis ekiplerine haber vermek istedi. Ancak gelen olmayınca evine giden Aydın, bir gün sonra elinde zarfla Çarşı Polis Merkezine gelerek parayı polis ekiplerine teslim etti.

3 gün sonra kaybettiği zarfı için polis merkezini arayan Şaban Dalgıç, polis merkezi amirinin paranın bulunduğunu ve karakolda olduğunu söylemesi üzerine hayatının mutluluğunu yaşadı.

Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Aydın, 2 bin Euro dolu zarfı polis merkezinde Şaban Dalgıç'a teslim etti. Parayı teslim alan Dalgıç, genç adama sarılıp teşekkür etti. Duygulanan Dalgıç, "Demek ki iyi insanlar bu ülkede bitmemiş, senin gibi insanlar olduğu müddetçe bu ülke ayakta durur, ağlayacağım geliyor. Bu olay karşısına çok mutlu oldum. Herkes böyle duyarlı olsa ne güzel bir dünya olur" dedi.

Zarfı bulup karakola getiren Ömer Faruk Yavuz Aydın ise "Para benim üzerimdeyken bir şey olur kaybederim diye çok korktum. TOKİ'nin parasını bile yatırmadan korumaya aldım. Sonra polis merkezine gelip parayı teslim ettim. Parayı teslim ettikten sonra TOKİ'nin parasını yatırdım" dedi.