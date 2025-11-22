Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.'yi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir firari olan S.C., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA