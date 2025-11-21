Komisyon, İmralı'ya gidiyor

Haftalardır tartışılan “İmralı’ya heyet gönderilmesi” meselesi yeniden Meclis gündemine gelirken, siyasi partiler tavırlarını netleştirdi. CHP, İmralı’ya gidilmesine karşı olduğunu duyururken, Demokrat Parti komisyon çalışmalarından tamamen çekildiğini açıkladı.

Terörsüz bir Türkiye hedefiyle oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, görüşmelerin sonraki aşamalar açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, oturumun kapalı yapılmasını önerdi.

Komisyonun İmralı gündemiyle gerçekleştirilen basına açık bölümünde parti temsilcileri söz alarak değerlendirmelerini paylaştı.

AK Parti dışında, komisyonda temsil edilen partilerin sözcüleri konuştu.

CHP, İmralı'ya gitmiyor

CHP, İmralı Adası'na gidecek heyete üye vermeme kararının gerekçesini açıkladı.

Komisyonda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin desteğimiz devam edecek. Ülkeye barışı partimiz getirecek. Ancak İmralı'ya gitmeyeceğiz. Komisyonda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Emir, ayrıca teknoloji imkanlarını kullanılarak Abdullah Öcalan’ın komisyona online görüşme ile katılması önerisini de getirdi.

MHP, İmralı'ya gitme kararını yineledi

Komisyonun MHP’li üyesi Feti Yıldız yaptığı konuşmada herkesin sürece destek olması gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, İmralı’ya da kendisinin gideceğini söyledi.

DEM Parti: Sorumluluk almayanları tarih yazacak

DEM Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise CHP’nin gitmeme kararına tepki göstererek, “Bir insanı daha kaybetmeyi göze alıyor muyuz?” diye sorarak, “Sürecin ilerlemesini istiyorsak bu gerekliliği de yerine getirilmesi gerekiyor. Öcalan’ın dinlemeden bu sürecin ilerlemesi derinleşmesi mümkün değildir bu büyük bir eksiklik. Kürt halkı tane tane not tutuyor” değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

“Burada birçok kişiyi dinledik. Gördüğümüz şuydu ki aslında herkesin bir biçimiyle söylediği bir şey vardı. Bir sorun var ve bu sorun çözülmeli. Dinlediğimiz herkes, bu komisyondaki üyelere çağrı yaptı. Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak.Bu mesele siyaset üstü mesele. Bu bir seçim meselesi değil, biz geleceğimizi konuşuyoruz. Sorunun etrafından dolaşarak bir barışı daha ıskalama lüksümüz yoktur. Meseleyi sadece terör ya da güvenlik parantezine alarak işin içinden çıkamayız. Gidelim, konunun birinci muhatabına soralım. Bundan sonrası için neler yapılacak konuşalım. Tutanak mı tutarız, video mu alırız bilmiyorum. Komisyonu da bilgilendirelim. Barış istemenin gerekleri var. Barış isteyenler barış için sorumluluk alırlar. Mesele bir ısrardan ibaret değil, bir gerekliliktir. Biz bir takıntılı durumu ifade etmiyoruz. Bugün, sürecin ilerlemesini istiyorsak Öcalan’ı dinlemek zorundayız. Oylamanın açık ya da kapalı olmasının bizim açımızdan hükmü yoktur. Biz adaya gidilmesi, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

TİP Milletvekili Ahmet Şık, "Savaşmakta bu kadar cesur olurken, barışmakta da cesur olunmalı" diyerek İmralı’ya gidilmesi konusunu desteklediklerini açıkladı.

Alternatif yöntemler bulunabilir

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da heyetin gitmesine karar verilmesi halinde de tam tutanağın bütün üyelerle paylaşılması, aktarılması gerektiğini kaydetti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, SEGBİS ile dinlemenin halk tabanında oluşacak rahatsızlığın önüne geçebileceğini söyledi ve “Yapacağımız çalışmalar şehit ailelerimizi tahrik etmemeli” diye konuştu.

HÜDA-PAR'dan 'videolu görüşme' önerisi

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, İmralı’ya bir heyetin gitmesi yerine teröristbaşı Öcalan’ın komisyona videolu görüşme ile katılmasını önerdi.

EMEP'li İskender Bayhan, İmralı ziyaretinin sürecin doğal bir parçası olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş: Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içinde gerçekleşebilir

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oylama öncesinde yaptığı değerlendirmede “Buradaki çalışmaları asla bir siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içinde gerçekleşebilir. Komisyonumuzun kurulduğu günden bu yana demokratik olgunluk üzerinde durduk. Her konuda yüzde 100 mutabakat içinde olunması mümkün değildir. Ama ortaya sağlam bir rapor koymak, komisyonun önündeki en önemli görevlerinden birisidir.”

CHP, kapalı oturuma katılmama kararı aldı

Basına açık bölümün ardından, toplantının basına kapalı olarak devam etmesine oylama ile karar verildi.

Kapalı toplantıya geçilmesiyle salondan ayrılan CHP’nin komisyon üyeleri ise kapalı toplantıya katılmayacaklarını basın toplantısı ile duyurdular.

Komisyon, İmralı'ya gidiyor

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda İmralı'ya gidiş için oylama yapılmasına karar verildi. Oylamada İmralı'ya gidiş kararı alındı.