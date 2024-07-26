Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in konuşması şu şekilde;

CHP bütün seçilen belediye başkanları iki kişiden birinin oyunu alarak geldi. Erdoğan bugünkü yolculuğuna İstanbul'da oylar bölünmüşken yüzde 23 ile çıktı. Bizim belediyelerimiz yüzde 60, yüzde 50 her iki kişiden birinin oyunu alarak geliyorlar. Bundan sonra da ant olsun ki CHP millete sarılarak Türkiye ittifakını koruyarak ve güçlendirerek, bundan sonra da yapılacak ilk seçimlerden de Atatürk'ün partisini iktidar yaparak çıkacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na belediyelerin borcu hep çoktu. Hep çok olacak. Sebebi şu, Türkiye'de CHP'li beldiyseler icraat yapmasın diye çok haksızlığa uğruyorlar. Bursa gibi bir belediyeye yıllarca yönettiler. Bursa Belediyesi'nin 900 milyon dolar, 30 milyar TL. Dün bakan dedi ki bütün belediyelerin ve şirketlerinin 90 milyonun üzerinde borç var. Sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bize kalan borç 30 milyar. Ne konuşuyorsunuz siz? Sadece SGK borcu 4 buçuk milyar. 90 milyonun sadece 4 buçuk milyarı bize devredilen borç. Toplam borcu 30 milyar. Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. En borçlu beş belediyeden üçü Denizli, Bursa, Balıkesir belediyeleri. Resmen bize enkaz devrettiler. Başaramayacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oyla kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimiydi. Milletin verasetiyle fark 806 bine çıktı Osmanlı tokadı yiyecek diyenler demokrasi tokatıyle kendilerine geldi sandık gelmemişler. Şimdi sayın Erdoğan'ın talimatıyla CHP'li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor. Yıllardır SGK primlerini ödemmiş AK Partili belediyeler, 4 buçuk milyar lira bırakmış buraya Bozbey'e diyor ki kendininkini de öde bundan önceki döneminkini de öde faiziyle öde. Sonra diyecek ki CHP'li belediyeler hizmet yapamıyor. Vallahi yapacağız, hapırsan da yapacağız köpürsen de yapacağız. Sana inat bütün CHP'li üyeleri harekete geçiririz, Türkiye'nin en büyük dayanışmasını yaparız.Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecektir. Şimdi haberler geliyor, belediyelere borçlar haciz gelecek diye. Parayı AK Parti harcamış Araçlarımıza, gereceğimize el koyacakmış. Çöp toplayamaz hale getirecekmiş. Genel başkan olarak kendi ellerimle toplarım, yine de namerde muhtaç etmem bu halkı.