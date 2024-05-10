Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyeye bağlı şirketlerden BURKENT'in başına atama girişimi Türkiye gündeminde tepkilere yol açmıştı. Başkan Bozbey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti." ifadelerini kullanarak durumu özetlemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin katıldığı canlı yayında önemli bir açıklama yaptı. Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yeğenini belediye şirketine ataması konusunda net bir mesaj verdiklerini belirtti. Özel, "Dün Bursa ile konuştuk. Net olarak mesajımızı verdik. İstifa ettirdiler." diyerek yaşanan gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Özel konuşmasında " Dün Bursa ile konuştuk. Net olarak mesajımızı verdik. İstifa ettirdiler. Buradan bir kez daha söylüyorum. Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. Yani Türkiye'de tekse izah et. Ama onun dışında " Yapmayın kardeşim" diyorum. İstismar edilir. Burada tavrım net. Ve açıkça şunu da söyledim; Benim kardeşim geçen sene EYT'den emekli olana kadar, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsizdi, hala da işsiz. Çok büyük bir bankanın bilgi işleminin en üst noktalarından birindeydi. Adalet Yürüyüşü'ne gitmek için izin istedi. Vermediler. 60 gün mü ne izin birikmiş. O da kendi adalet yürüyüşünü başlatıp binadan çıkıp gitmiş. Ben bilmiyor muydum kardeşimi grup başkanvekili olarak herhangi bir belediyenin IT departmanına yerleştirmeyi. Ama kardeşim işsiz kaldı. Veya bir başka tarafta birçok akrabam işsizdir. Ama bizde öyle bir şey yok. Genel Başkan'ın yapmadığı yerde siz de yapmayacaksınız kardeşim. Bunu kötü niyetle yaptıklarına inanmıyorum. O konuda tavizimiz yok. Müdahalemiz net. Ak Parti'de bunu olmadığı belediye yoktu neredeyse, normal karşılıyorlardı. Biz bunu eleştirdik. Şimdi bizim zorluğumuz şu. Ak Parti koyu gri. Bir nokta kurşun kalem koysan kolay görünmüyor. CHP bembeyaz. Dokundurduğun yerde sırıtıyor. Bu kadar bembeyaz bir kağıdın üstüne birkaç tane de olsa kurşun kalem ile kimsenin dokunmasına izin vermem. Çok iyi niyetle de yapılsa da bunu biz vatandaşa anlatamayız. Bu doğru bir şey değil. Bundan sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü okyanusu geçecekken derede boğulmasına kimsenin izin vermeyeceğiz, çok net. " ifadelerini kullandı.