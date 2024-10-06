CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin durumu ve gelecekteki planları hakkında yaptığı değerlendirmede, partideki değişimin başarı getirdiğini belirterek, “Genel başkan olarak sadece eski politikaları sürdürseydim bu başarıyı yakalayamazdık. Parti, 47 yıl aradan sonra birinci olduysa, bu farklı adımlar attığımız içindir. Seçim başarısını yalnızca kendime ya da ekibe mal etmem. Doğru adaylar ve kampanya önemli, aynı zamanda koşulların da etkisi var. Ancak kabul etmek gerekir ki yeni bir siyaset anlayışı izliyoruz ve bunun sonuçlarını almaya başladık” diye konuştu.

”BENDE YAPACAĞIM”

Özel ayrıca, “Ecevit, girdiği iki genel ve iki yerel seçimden partiyi birinci parti çıkardı. ‘Ben de yapacağım’ dedim. Ben ilk sözümü tuttum. İkinci sözüm partinin genel seçimde iktidar olması. Kazanmazsak, ertesi gün istifa ediyorum. İlk genel seçimde birinci parti ve iktidar yapmazsam ertesi gün istifa ediyorum, dönmemek üzere. Bu kadar netim” dedi.