CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından kazanan belediye başkanlarını tebrik etmek için Bursa'ya geldi. Gemlik'te vatandaşlarla buluşan Özgür Özel, belediye binası önünde kendisini bekleyen topluluğa konuşma yaptı.

Kentsel dönüşümü belediyelerin tek başına yapamayacağını belirten Özel, genel yönetimin doğru kanuni düzenlemeler yapmasını, belediyelerin yurt dışından bulduğu kredilerin hükümet tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Gemlik fay hatlarının üzerinde bulunmaktadır. Gemlik Belediyesi'nin birinci gündemi kentsel dönüşümdür. Gemlik'te kentsel dönüşümün konusu kadar hayati bir konu yok. 1999 ve 6 Şubat depremlerini hep birlikte yaşadık. Buradan uzakta oldu ama hepimizin yüreği yandı. Deprem aslında sürekli kendini hatırlatıyor ama maalesef belli bir süre sonra unutuyoruz. Ama devlet unutamaz. Seçimden sonra birinci gündem maddesi olarak kentsel dönüşümü ve depremi gündem maddesi alan Şükrü Deviren'i yürekten teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm bir belediye başkanının kıt imkanlarıyla başarabileceği bir iş değildir. Bunun için genel yönetimin doğru kanuni düzenlemeler yapması ve uzun vadeli faizsiz veya çok düşük faizli uzun sürede ödenecek kredilerle ve kamu destekleriyle kolaylaştırıcı bir yol alması lazım. Yurt dışından bulduğumuz yabancı kredileri dahil onaylamayanlar nasıl bir partizanlıktır. Başarılı olabileceğimizi düşündükleri için bu sebeple kredileri imzalamıyorlar. Onaylanırsa ne olacak. Dışarıdan alınan kaynakla bir mahalle kentsel dönüşüme girecek. Güçlü evlere ve sosyal donatı alanlarına kavuşacak. Güvenli okul ve camilerine kavuşacak. Gören ne güzel olmuş diyecek. Ancak 'CHP'ye bunu yaptırmayalım' diyorlar. 'İmzayı atmayalım yapamasınlar.' Deprem vuracak yıkılacak başında yine hamasi nutuklar atılacak. O yüzden buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, başta kentsel dönüşüm olmak üzere belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankası'ndan, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. Hizmeti engellemeye, depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın partizanlık yapmayın. Milletin karşısında olmayın, yanında yer alın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA