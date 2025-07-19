Özel, açıklamasında, hayatını kaybeden Ferdi Özdemir’in kızı Nehir’in, çok istediği mimarlık bölümünü kazanacak puanı aldığını belirtti. “Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın” ifadelerini kullanan Özel, Nehir’i ve tüm başarılı öğrencileri tebrik etti.

Sınavdan hayal ettiği puanı alan gençleri kutlayan Özel, beklediği sonucu alamayan öğrencileri ise moral bozmamaları konusunda teşvik etti. “Üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum” diyen CHP lideri, tüm gençlere inancını dile getirdi.