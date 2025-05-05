Beyoğlu Belediyesi’nin, Tengioğlu’na yaklaşık 8 aydır sosyal yardım kapsamında market kartı ve kıyafet desteği sağladığı öğrenildi. Öte yandan şüphelinin konakladığı otelin de ruhsatsız olduğu belirlendi ve mühürlendi.

Saldırı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından yaşanmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki Kalyoncu Kulluğu Caddesi’nde bulunan bir otelde kaldığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin denetiminde, otelin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıkınca tesis mühürlendi.

Otel işletmecisi O.A.’nın ifadesine göre, Tengioğlu’nun 23 Şubat’tan itibaren üç kişilik ortak bir odada konakladığı, maddi durumunun iyi olmadığı ve kendisinin tavsiyesiyle belediyeye yardım başvurusu yaptığı belirtildi. Belediye yetkililerinin, Tengioğlu'yla otelde birebir görüştüğü ve ardından toplamda 8 bin lira değerinde ayni yardım içeren market kartları ile giysi yardımı sağladığı aktarıldı. Belediye ekiplerinin zaman zaman oteli ziyaret ederek Tengioğlu ile iletişim kurduğu da ifade edildi.