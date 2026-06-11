Cumhuriyet Halk Partisi’nde, “mutlak butlan” kararı sonrası göreve iade edilen Parti Meclisi’nde istifa krizi yaşandı. 57 üyeden 28’inin istifa etmesiyle birlikte, Parti Meclisi’nin üye sayısı kritik sınırın altına düştü.

Bu gelişmenin ardından, CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi gereğince Parti Meclisi ve bu kurulun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu’nun görevi sona ermiş oldu.

Tüzüğe göre, Parti Meclisi üye sayısının tam sayının üçte ikisi olan 40’ın altına düşmesi halinde partinin 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekiyor.

CHP Tüzüğü - Madde 24/3:

“Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

PM üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."