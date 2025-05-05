Saldırı sonrası açılan sosyal medya hesabında İpek Özel’in ev adresi paylaşılırken, "Bu filmin sonu mezarlıkta olur" denildi. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Özür Özel ve ailesi hakkında tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheli ise Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşıldı.

Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadeleri yer aldı.

Başka bir gönderide ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, "Kardeşimin eline sağlık", "Bir dahakine bu şekilde olmayacak", "Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar", "Karısı da kendisi de yok olur" tehditlerinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanların sanal devriyeler tarafından takip edildiğini söyledi. Yerlikaya paylaşımında, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığının devreye girmesinin ardından Özel'in kızı İpek Özel'in adresini sosyal medya üzerinden paylaşarak tehdit eden şüpheli Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan Özgür Özel, AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edilmişti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Saldırganın emniyette ifade alma işlemi devam ediyor.