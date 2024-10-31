Özhan Market, Mudanya’da yaptırılan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu’nda açılacak olan kütüphane için kitap bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk alanındaki projeleriyle topluma katkı sağlamaya devam eden Özhan Market, ’Paylaşmak Güzeldir’ projesiyle toplumsal duyarlılık açısından örnek teşkil ediyor. 15 Aralık 2022’de Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz adına Mudanya’da yaptırılan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu’nda açılacak olan kütüphane için kitap bağışında bulundu. Kütüphanedeki kitap ihtiyacının öğrenilmesinin ardından Özhan mağazalarındaki kitap kumbaralarında çok sayıda kitap toplandı.

Müşteriler ve Özhan çalışanlarının bağışladığı kitaplar özenle toplanarak Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu’na teslim edildi. Özhan Gönüllüleri Başkanı Canan Vurgun, “Eğitime katkı sağlamak ve çocuklarımıza kitap ulaştırmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. ‘Paylaşmak Güzeldir’ projemize ilgi gösteren tüm müşterilerimize ve gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Özhan Market Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz ise, “Bu proje sayesinde Bursa’daki öğrencilere ulaşarak onların okuma alışkanlıklarını desteklemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle şehidimiz Tunahan Yavuz’u da rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Sosyal sorumluluğu ön planda tutarak faaliyet gösteren Özhan Marketler Zinciri, benzer projelerle çocukların eğitimine katkı sağlamayı ve toplumsal gelişime öncülük etmeyi hedefliyor.