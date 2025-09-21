Suyun bile uygun dozlarda alınmadığında zehirlenme yapabileceğini söyleyen Dr. Mehmet Kınacı, "Biliyorsunuz ki bizim en temel gıdamız su. Literatürde su zehirlenmesi diye bir şey var. Suyu bile uygun dozlarda vermezseniz bize zarar verebilir. Dolayısıyla, ozon gibi doğal bir madde dahi olsa, uygun dozlarda olmaz ise tabii ki sıkıntı verebilir. Literatürdeki, geçmişteki sıkıntılı olaylara baktığımızda; hepsinin aslında denetimi olmayan, kaçak klinik görüntüsü verilmiş yerlerde yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığından özel yetki almış, bu konuda uzmanlaşmış ve bu konuda özel eğitim almış hekimler tarafından yapılan ozonda herhangi bir problem olmamaktadır" dedi.

Kınacı, vatandaşların tedavilerini yetkili yerlerde yaptırması gerektiğini belirterek, "Burada özel ozon jeneratörleri dediğimiz cihazları kullanıyoruz. Uygun cihaz olması çok önemli. Kaçak yerlerde cihazlar uygun değil. Cihazlar kalibre edilmiyor, dolayısıyla da uygun dozların ayarlanması çok zor oluyor. Sağlık Bakanlığının yetkili kliniklerinde, bu belli aralıklarla bizim cihazlarımızın düzenli kalibrasyonu ve denetimi yapılır; dolayısıyla da sıkıntı çıkarma ihtimali olamaz. Halkımız ozon ve bütün tedavilerini lütfen Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, o konunun uzmanları tarafından ve düzenli denetime tabi olan hastane ve kliniklerden tedavi alsınlar" ifadelerini kullandı.