



Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri 2. Mobilya OSB kavşağında meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR yol kenarına devrildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

