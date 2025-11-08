Edinilen bilgilere göre, cami temizlik görevlisi sabah saat 09.00 sıralarında bayanlar tuvaletini temizlemek için girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen görevli, merdiven yardımıyla havalandırmadan içeri baktığında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine hemen 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, tuvalet içinde ve şahsın yakınında kusma kalıntıları tespit edilirken, yetkililer ölüm nedeninin zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaklaşık 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.