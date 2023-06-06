CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile İnegöl ilçe yönetim kurulu üyeleri, İnegölspor kulüp başkanı Osman Sevim ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.



İnegölspor tesislerinde gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Olağanüstü kongre ile göreve gelen Kulüp Başkanımız Osman Sevim ile yönetim kurulu üyelerimize başarılar dileyerek,” Güzel bir yönetim kurulu oluşturmuşsunuz. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla İnşallah İnegölspor hak ettiği noktalara gelecektir. Bende elimden gelen desteği vermeye hazırım. Seçim çalışmalarında dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İnegölspor’umuza yeni stat sözü vermişti. Meclisteki Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde statla alakalı vermiş oldukları taahhütleri kendilerine bizzat kendim hatırlatacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”dedi.



İnegölspor Başkanı Osman Sevim ise nazik ziyaretleri için CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile İnegöl ilçe yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “ Geçmiş dönemde İnegölspor’umuzda görev almıştık. Bu seferde başkan olmak nasip oldu. İnegölspor büyük bir camia. Hep beraber bu camiaya yakışır güzel işlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”ifadelerini kullandı.

Murat Erdoğan