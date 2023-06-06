"Pakistan Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi" çerçevesinde Türkiye’ye gelen 12 kişilik heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezini ziyaret etti. Heyet, Kocaeli’de yapılan zemin incelemeleri ve depremsellik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem bilincini aşılamak amacıyla vatandaşlara teorik ve uygulamalı eğitimler veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, yurtdışından da ilgi görmeye devam ediyor. Bu bağlamda “Pakistan Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi” çerçevesinde Türkiye’ye gelen 12 kişilik heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezini ziyaret etti. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı ile SESRIC-İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından desteklenen Pakistanlı heyet, Kocaeli’de yapılan zemin incelemeleri ve depremsellik çalışmalar hakkında Büyükşehir yetkililerinden bilgi aldı.

Büyükşehir Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Yaltırak, Pakistanlı heyete “Uygulamalı Deprem Eğitimi” ve “Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı” hakkında detaylı teknik bilgilendirme yaptı.