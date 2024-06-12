Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakika süren müdahalesinin ardından akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi’ndeki bir palet fabrikasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Havanın sıcak olması sebebiyle de yangın hızla büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İstanbul’dan takviye itfaiye ekibi de katıldı. Ekipler, alev alev yanan paletleri söndürmek için çalışma başlattı. Aynı zamanda itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından da görüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakika süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 45 araç ve 124 personelle müdahale edildiği bildirildi. Yangından 1 itfaiye erinin etkilendiği ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"1 saat 40 dakika süren çalışma sonucunda soğutmaya geçildi"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "13.21 itibariyle itfaiyemize ihbar intikal etti. Ahşap palet fabrikasında yangın çıktı ama tabii sıcak ve sıkıştırılmış ahşap olduğu için çok duman çıktı. Endişemiz, bitişiğinde olan akaryakıt istasyonuydu. Hemen duvar duvaraydı, korkumuz oydu. Emniyetimizin toması da olay yerine intikal etti. Soğutma aşamasına geçildi. 1 saat 40 dakika süren çalışma sonucunda soğutmaya geçildi. Arkadaşlarımızın emekleri için teşekkür ediyoruz. Gayretli çalışmaları oldu" dedi.

Kaymakam Özyiğit, yangında ölen ya da ağır yaralanan kimsenin olmadığının altını çizerek, "Sirayet de yok. Sirayet etse Allah korusun akaryakıt istasyonuna gelecekti. Risk altındaki yer orasıydı" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.