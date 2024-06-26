Panasonic Electric Works Türkiye’nin bina otomasyon sistemleri sunduğu çözümlerle konutlarda verimliliğe, güvenliğe ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Tesislerinde teknolojik dönüşümün gerektirdiği tüm otomasyon ve entegrasyonları hayata geçiren Panasonic Electric Works Türkiye, konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ve insan odaklı yaşam çözümlerine yenilerini ekliyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği, son teknoloji kontrol için küresel standart olan KNX ile uyumlu Panasonic Bina Otomasyon Sistemleri hem ticari hem de konut alanlarında yaşamı yeniden şekillendiriyor. Bina otomasyon sistemleri, sunduğu sayısız teknolojinin yanında güneş panelleri ile verimli ve çevre dostu çözümler sağlıyor. Güvenlik, konfor ve tasarrufu bir arada sunan Panasonic Bina Otomasyon Sistemleri, konutları daha akıllı ve çevre dostu hale getiriyor. Sistem, kullanıcılarına; su, gaz, duman ve manyetik kontak dedektörlerinden, otomatik perde ve aydınlatma yönetimine, kameralı ev görüntüleme sistemlerinden enerji tasarrufuna kadar sayısız teknolojiyi uzaktan yönetme imkânı sunuyor.